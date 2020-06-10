Вашингтон, 10 июня 2020, 23:12 — REGNUM Изменения в федеральное американское законодательство о деятельности полиции, над которыми работает президент США Дональд Трамп, скоро будут окончательно сформулированы и обнародованы, сообщила 10 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни.
По её словам, Трамп последние десять дней занимается разработкой этих изменений. В своей работе он учитывает предложения, которые поступили по вопросу реформирования полиции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в стране начались беспорядки. Не только со стороны возмущённых протестующих, но и со стороны политиков стали звучать идеи о сокращении полиции.
Трамп в ответ на это заявил, что не станет обесточивать силовой аппарат. Накануне, 9 июня, в его администрации сообщили, что американский президент готовит реформу полиции.
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