Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Изменения в федеральное американское законодательство о деятельности полиции, над которыми работает президент США Дональд Трамп, скоро будут окончательно сформулированы и обнародованы, сообщила 10 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни.

По её словам, Трамп последние десять дней занимается разработкой этих изменений. В своей работе он учитывает предложения, которые поступили по вопросу реформирования полиции.

Макинэни «Это собрание предложений претерпевает окончательные изменения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в стране начались беспорядки. Не только со стороны возмущённых протестующих, но и со стороны политиков стали звучать идеи о сокращении полиции.

Трамп в ответ на это заявил, что не станет обесточивать силовой аппарат. Накануне, 9 июня, в его администрации сообщили, что американский президент готовит реформу полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно о планах Трампа по реформе полиции в США