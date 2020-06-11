Скопье, , 00:36 — REGNUM Главы МИД Северной Македонии и Сербии Никола Димитров и Ивица Дачич 10 июня провели встречу в Скопье.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи политики обсудили проект Балканского мини-Шенгена, развитие двустороннего сотрудничества, процесс евроинтеграции. Однако главным вопросом стало открытие границ между двумя государствами, закрытых из-за пандемии COVID-19.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи, Димитров заявид, что Северная Македония и Сербия сумели сохранить свои крепкие дружеские отношения, вопреки попыткам определенных кругов посеять вражду между ними.

Напомним, Сербия открыла границы для граждан Северной Македонии 22 мая, власти Северной Македонии рассчитывают открыть границы для граждан Сербии в середине июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Албании поддержал проект Балканского мини-Шенгена в Лондоне