Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не намерен «наказывать» канцлера Германии Ангелу Меркель выводом американских войск с территории ФРГ, заявила 10 июня на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Такими словами она ответила на вопрос журналистов о том, не намерен ли таким образом Трамп «наказать» Меркель за отказ приезжать на саммит G7.

«Он никогда не принимает решения о наказании тех или иных мировых лидеров, он действует из соображений интересов США», — ответила Макинани. При этом она отметила, что не может подтвердить факт принятия решения о выводе войск США из Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд американских СМИ опубликовали материалы о планах Трампа вывести часть войск США из Германии.

Официальных подтверждений этой информации не было.

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