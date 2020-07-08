Приштина, , 11:10 — REGNUM В связи с ростом выявляемых случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенном Косово кризисный штаб четырех северных муниципалитетов края 7 июля принял решение о введении карантина и комендантского часа в период с 21:00 до 5:00 на ближайшую неделю.

Как сообщает сербское новостное агентство KoSSev, об этом решении СМИ сообщил заместитель премьер-министра Косово из рядов политической организации косовских сербов «Сербский список» Горан Ракич на внеочередной пресс-конференции.

Ранее эпидемиологическую ситуацию на севере Косово прокомментировал президент Сербии Александр Вучич, который сообщил о том, что с пятницы 10 июля и до понедельника 14 июля в Сербии будет действовать комендантский час, причем эти меры будут распространяться и на север Косово.

Только 7 июля в Косовской Митровице было выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом.

Пандемия коронавируса уже несколько раз продемонстрировала активность сербских властей на севере Косово, что вызывает недовольство албанских националистов и сторонников целостности Косово.

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