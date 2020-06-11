Приштина, 11 июня 2020, 00:44 — REGNUM Новый премьер-министр Косово Авдулла Хоти 10 июня получил письмо от президента Франции Эммануэля Макрона. Письмо содержало поздравление со вступлением на пост, однако его содержание вряд ли понравилось Хоти.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме Макрон подчеркнул, что Франция стала второй страной в мире, признавшей независимость Косово в день ее провозглашения, и всегда поддерживала молодое государство. Выразив солидарность косовскому народу, страдающему из-за пандемии COVID-19, французский политик не забыл отметить выделение ЕС при содействии Франции 3,2 миллиарда евро на восстановление Западных Балкан.
«Сладкое» французский эстет предложил под конец:
Новый премьер-министр Косово оказался в положении слуги двух господ — будучи протеже проамериканского президента Хашима Тачи, он должен выбирать между США и ЕС в качестве посредников при переговорах с Сербией, помня о том, что Косово претендует на членство в ЕС.
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