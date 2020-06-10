Дамаск, , 22:49 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли целый ряд населенных пунктов в сирийской зоне «Идлиб», сообщил 10 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий.

Боевики сирийской оппозиции Freedom House

По информации Центра, обстрелам, в том числе неоднократным, подверглись три поселения в провинции Идлиб.

«…Зафиксирован один обстрел населенного пункта Хантути, один обстрел населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Александр Щербицкий.

При этом он отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

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