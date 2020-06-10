Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Существенное военное присутствие России и Китая в регионах Ближнего Востока следует признать новой реальностью, в которой США должны активно действовать, заявил 10 июня руководитель Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США, отвечающего за Ближний Восток, а также Центральную и Южную Азию, генерал Кеннет Маккензи.

Заявление об этом он сделал на видеоконференции в вашингтонском Институте Ближнего Востока.

По его словам, США следует обратить внимание на военные операции России в Сирии, а также на интересы Китая в Ормузском проливе, через который КНР получает значительную часть импортируемой нефти.

«Самые значительные угрозы в зоне оперативной ответственности СЕНТКОМ исходят со стороны близких нам по мощи государств — Китая и России», — заявил Маккензи.

Маккензи предложил активнее сотрудничать «с партнерами и союзниками», а также «демонстрировать решимость США на этом театре».

Кроме того, заявил он, необходимо решительно противодействовать продажам и поставкам российских и китайских вооружений и военной техники в страны Ближнего Востока.

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