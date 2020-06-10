Донецк, , 22:01 — REGNUM Киев впервые письменно сформулировал ответ на предложение Донбасса по внесению изменений в украинский закон об особом статусе, сообщает 10 июня МИД ДНР.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра иностранных дел республики Натальи Никоноровой, впервые за всю историю переговоров в рамках Контактной группы украинская сторона передала представителям Донбасса документ — «реакцию представителей Украины на предложенный нами акт о внесении изменений в закон об особом статусе Донбасса».

Никонорова «Мы уже ознакомились с этим проектом и направили наши ответные замечания по нему».

Министр отметила, что переданный украинской стороной документ «имеет мало общего с теми положениями, которые действительно необходимо включить в закон об особом статусе Донбасса».

Никонорова «Это, по сути, формальная бумага, которая касается только механической вставки в одну из статей данного закона текста формулы Штайнмайера, без внесения корреспондирующих и вытекающих из неё поправок в остальные статьи закона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня состоялись заседания подгрупп по урегулированию ситуации в Донбассе, 10 июня — заседания Контактной группы по политическим вопросам и по вопросам безопасности.