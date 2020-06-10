Горловка, ДНР, , 21:52 — REGNUM Украинские каратели после двухдневного перерыва снова начали обстреливать территорию ДНР, открыв огонь по Горловке, сообщает 10 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Под обстрелом украинских силовиков вечером вновь оказался поселок Гольмовский в северной части Горловки.

С позиций украинских карателей, расположенных в районе оккупированного ими поселка Металлист, по Гольмовскому было произведено 10 выстрелов из 82-мм миномётов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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