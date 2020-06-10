Бишкек, , 21:40 — REGNUM Во время проходившей 14 апреля 2020 года конференции главы государств-членов Евразийского экономического союза выступили за сохранение принципа свободы передвижения товаров через границы, однако проводимые казахстанской стороной мероприятия не соответствуют этому заявлению. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Киргизии.

В ведомстве подчеркивают, что со стороны Киргизии пропуск автотранспорта через киргизско-казахстанскую границу осуществляется в три раза быстрее, чем со стороны Казахстана. В результате чего дальнобойщика приходится ждать по несколько суток, чтобы пересечь границу.

«Необходимо отметить, что в ходе совещания казахстанская сторона признала, что скопление образовывается по их вине. Более того, решение о закрытии пяти пунктов пропуска из семи было принято казахстанской стороной в одностороннем порядке», — уточняют в министерстве.

Из-за этого пропуск через контрольно-пропускные пункты на киргизско-казахстанской границе в марте — мае текущего года снизился в 2,5 раза и составил 32 353 грузовых машин. За аналогичный период 2019 года границу пересекли 85 838 грузовиков.

«Очевидно, что казахстанская сторона под видом борьбы с теневой торговлей, целенаправленно блокирует киргизский экспорт, в том числе сельскохозяйственной продукции», — говорится в официальном заявлении министерства экономики Киргизии.

В минэкономики отмечают, что в настоящее время в розыске находится более 2 000 лжепредпринимателей, которые ввозили товары из Казахстана в Киргизию с нарушением правил торговли.

В министерстве обратили внимание на то, что власти Казахстана ранее заявляли о том, что 90% грузов из Киргизии якобы ввозится по несоответствующим документам, но при этом так и не ответили на запрос киргизских властей о деталях подобных случаев, а также не представили ни одного факта нарушений экспортного контроля в части провоза без разрешений химикатов, взрывчатых веществ, рентген-аппаратов, урана, оружейных патронов из Киргизии в Казахстан.

Также министерство экономики констатирует, что согласно данным мониторинга, объем импорта товаров, оформленных ниже установленных стоимостных индикаторов риска, в Киргизии в 41 раз ниже, чем в Казахстане. В 2019 году этот показатель также различался в более чем 24 раза.

«О причинах несоблюдения СИРов Казахстан до сих пор не предоставил ответ, хотя последствия негативно сказываются на поступлении таможенных платежей в бюджеты государств-членов ЕАЭС и создают недобросовестную конкуренцию между субъектами предпринимательства стран Союза», — констатируется в заявлении.

Читайте также: Казахстан обвинил Киргизию в лжетранзите и занижении стоимости товаров