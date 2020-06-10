Подгорица, , 20:54 — REGNUM Депутаты парламента Черногории в мае и июне получат только половину заработной платы. Это связано с сокращением госрасходов из-за эпидемии коронавируса.

За май 67 092 евро они получили, что вдвое меньше, чем в предыдущем месяце.

Правительство приняло решение о том, что расчетная величина коэффициента для работников государственного сектора была снижена на 50 процентов, для групп А и В, к которым, среди прочих, относятся депутаты.

Самая высокая зарплата за май составила 1015 евро — у спикера парламента Ивана Брайовича. Зарплата других депутатов варьируется от 700 до 900 евро.