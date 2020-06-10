Вашингтон, 10 июня 2020, 20:53 — REGNUM Угрозой для США «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не был, сообщил 10 июня командующий CENTCOM (Центральное командование США) Кеннет Маккензи на публичном мероприятии.
Выступая на конференции в Институте Ближнего Востока (Вашингтон), американский генерал заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «никогда не были угрозой для Соединённых Штатов».
Однако, отметил Маккензи, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролируя часть Афганистана, позволили развиться там такой организации как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а она, действительно, является для США угрозой.
Он подчеркнул, что при этом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — вовсе не друзья.
Кроме того, в Афганистане действует «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а каковы связи с ней талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пока сказать трудно, отметил Маккензи.
Американский генерал призвал судить о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не по их словам, а по делам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США намерены постепенно вывести свои войска из Афганистана. С талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключено соглашение, которое теоретически должно способствовать этому.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп и глава НАТО обсудили ситуацию в Афганистане