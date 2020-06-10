* талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Угрозой для США «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не был, сообщил 10 июня командующий CENTCOM (Центральное командование США) Кеннет Маккензи на публичном мероприятии.

Выступая на конференции в Институте Ближнего Востока (Вашингтон), американский генерал заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «никогда не были угрозой для Соединённых Штатов».

Однако, отметил Маккензи, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролируя часть Афганистана, позволили развиться там такой организации как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а она, действительно, является для США угрозой.

Он подчеркнул, что при этом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — вовсе не друзья.

Кроме того, в Афганистане действует «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а каковы связи с ней талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пока сказать трудно, отметил Маккензи.

Американский генерал призвал судить о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не по их словам, а по делам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США намерены постепенно вывести свои войска из Афганистана. С талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключено соглашение, которое теоретически должно способствовать этому.

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