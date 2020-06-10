Нью-Йорк, США, , 20:33 — REGNUM Северной и Южной Корее стоит использовать годовщины исторически важных переговоров, которые выпадают на конец июня, чтобы сделать шаги к сближению, сообщил 10 июня журналистам Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН.

Комментируя разрыв Северной Кореей отношений со своим южным соседом, Дюжаррик напомнил, что 12 июня исполнится два года со дня первой встречи главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Ещё через три дня исполнится 20 лет со дня первой встречи лидеров Севера и Юга. По словам Дюжаррика, генсек ООН Антониу Гутерреш выражает надежду на то, что Пхеньян и Сеул воспользуются этими датами как поводом возобновить переговоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о разрыве связи с Югом северокорейская сторона объявила 9 июня.

Читайте подробнее: КНДР решила разорвать связи с Южной Кореей в ответ на провокацию

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея призвала КНДР сохранить каналы связи между странами