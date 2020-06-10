Вашингтон, , 20:31 — REGNUM США не будут оставаться в Сирии вечно, но конкретные сроки вывода военных контингентов из этой страны пока не обозначены, заявил 10 июня командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи на видеоконференции в Вашингтонском институте Ближнего Востока.

«Я не знаю, сколько еще мы пробудем в Сирии, но очевидно, что мы не останемся там навечно. В какой-то момент нужно будет уходить. Это политическое решение, и мы готовы его выполнить, когда такое последует», — заявил Маккензи.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США и их сателлиты по НАТО присутствуют на территории Сирии под предлогом «борьбы с ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без разрешения Дамаска и без мандата ООН.

На данный момент они контролируют часть нефтяных месторождений этой страны и фактически грабят природные ресурсы Сирии.

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