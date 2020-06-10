Душанбе, , 20:26 — REGNUM Военнослужащие танковых подразделений 201-й российской военной базы в Таджикистане провели первые за летний период обучения 2020 года практические стрельбы из вооружения танков Т-72, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Для создания ситуации, приближенной к реальному бою, военные вели огонь в движении по движущимся и внезапно появляющимся на различных дистанциях мишеням-танкам условного противника: расстояние 500−2000 метров. При этом на мишени были установлены имитаторы стрельбы, обозначающие артиллерию и выстрелы танков условного противника.

Кроме этого, экипажи боевых танков поражали пулемётной очередью цели, копирующие гранатомётчиков и движущиеся противотанковые средства.

В ходе стрельб механики-водители выполнили зачётные задания: вождение боевых машин по пересеченной местности, преодолевая, как естественные препятствия, так и созаднные условным противником с целью задержания и замедления военнослужащих базы противотанковых рвов и заграждений.

Учения проводились на горном полигоне Ляур.