Москва, , 20:43 — REGNUM Реновация по-московски — это в первую очередь квадратные метры, а в последнюю — москвичи. И в этом своём стремлении переселить жителей из пятиэтажной «хрущёвки» в многоэтажную малогабаритку, которая вызывают глубокие сомнения в надёжности и комфорте для проживания, московскую власть ничто не способно остановить — ни зелёные насаждения, жизненно необходимые городу, ни закон, их защищающий.

Парк «Два медведя» в московском районе Зюзино, который хотят захватить под уплотнительную застройку под предлогом реновации при попустительстве правительства Москвы

Московский район Зюзино расположен на юго-западе Москвы. Его территория стала частью города в 1960 году. С 1958 по 1964 здесь появились первые в Москве «хрущёвки».

Району по-настоящему не хватает парков, скверов, бульваров и аллей из-за засилья промышленных зон и ЛЭП. В 2014 году в рамках программы по озеленению города был облагорожен парк «Зюзино». Чуть раньше, в 2013 году, заброшенный сквер по Керченской улице был восстановлен и обустроен в рамках проекта «Народный парк» (благоустройство зеленых территорий шаговой̆ доступности). Этому маленькому зеленому островку жителями было присвоено неофициальное название «Два медведя».

Парк является единственной зеленой прогулочной̆ зоной̆ и источником оздоровления порядка 40 тысяч жителей̆ близлежащих кварталов — 14Б, 36, 37, 38, 10А. В Парке находятся спортивное поле, которое зимой превращается в хоккейную площадку, скейтборд-зона, детская площадка.

Согласно генеральному плану города, парк на Керченской улице относится к озеленённым природным территориям. В 1999 году постановлением правительства Москвы от 19.01.1999 №38 парк был внесен в перечень территорий природного комплекса Москвы (ПК № 51 Юго-Западного административного округа города Москвы «Парк по Керченской ул., кв.14б Зюзино»). Согласно постановлению московского правительства №584-ПП от 24.08.2004, возведение зданий, не связанных с целевым назначением участка, на таких территориях не допускается.

Видимо, застройщикам и обслуживающим их московским чиновникам зеленый цвет мозолит глаза, а детский смех закладывает уши. Вместо спортивного пространства и детской площадки на их месте предполагается возвести 7 многоэтажных домов высотой до 24 этажей.

Плотность застройки Москвы в последние годы ускоряется: с 9 тысяч квадратных метров на гектар при возведении пятиэтажек в 1960-е годы до 40−60 тысяч по современной программе реновации (напомним, что гектар равен 10 тыс. кв. м).

Возведение жилого здания по программе реновации вовсе не означает, что все квартиры в нём будут заняты «переселенцами» — участниками программы. Добрая часть жилья будет продана застройщиком по баснословным коммерческим ценам. Таким образом, жителей Москвы становится всё больше, что не может не отразиться на безопасности города в условиях обещанных новых волн пандемии.

Активист и защитник парка «Два медведя» Сергей Сергеевич Клыков от имени жителей близлежащих домов направлял обращения с требованием отказаться от проекта уплотнительного строительства и сохранить парк для отдыха жителей близлежащих домов в правительство Москвы, в комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы, в префектуру Юго-западного административного округа г. Москвы, в департамент градостроительной политики г. Москвы, в прокуратуру г.Москвы. Однако внятных ответов о судьбе парка от ни один из перечисленных органов власти так и не дал.

В связи со сложившейся ситуацией вокруг «Двух медведей» жители готовят иски в суд на действия комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, который считает уничтожение места отдыха жителей Зюзина не противоречащими букве закона. Также обращения москвичей с просьбой разобраться с проблемой были направлены и до сих пор направляются в электронную приёмную президента РФ.

25 августа 2019 года жители района провели в парке митинг с целью сберечь зеленую зону и обещают продолжить акции, как только мэром Москвы будут сняты все ограничительные меры.

На сайте парка «Два медведя» размещен призыв к жителями района «Зюзино» и неравнодушным гражданам поддержать сохранение зелёной зоны обращениями в органы столичной власти. Активисты требуют проведения публичных очных слушаний по окончании режима самоизоляции и после отмены мер, запрещающих проводить массовые собрания. Результаты «цифровых» слушаний на портале «Активный гражданин» они считают не отражающими действительности, кроме того, информация об их проведении не была донесена до каждого заинтересованного жителя, а некоторые граждане не имеют технической возможности осуществить голосование или высказать свое мнение в электронном виде.

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