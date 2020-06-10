* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Преследование в России «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поставил российским властям в вину Госдеп.

С осуждением действий России в отношении этих организаций американское внешнеполитическое ведомство выступило в опубликованном 10 июня докладе по итогам 2019 г., касающемся соблюдения свободы вероисповедания в мире.

Американское ведомство утверждает, что в России в рамках рейдов по делам против членов «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) производятся «захваты личной собственности», а также «задержания сотен подозреваемых», приговоры отдельных людей к тюремным срокам.

Госдеп отмечает, что в России продолжаются притеснения, включая аресты, «членов других групп религиозных меньшинств и организаций» за предполагаемый экстремизм. Как пример такой организации была упомянута «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом американское ведомство привело ссылки на действующее в России общество «Мемориал», утверждающего, что за религиозные убеждения в России за год за предполагаемую причастность к «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были задержаны 157 человек.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) определена Верховным Судом России как террористическая 14 февраля 2003 г. за ведение воинствующей исламистской пропаганды, сочетаемой с нетерпимостью к другим религиям и за активную вербовку сторонников, целенаправленную работу по внесению раскола в общество.

«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признан экстремистской организацией 20 апреля 2017 г. Имущество этой организации в России подлежит конфискации и обращению в пользу государства. 17 августа 2017 г. Минюст РФ включил эту организацию и 395 её региональных подразделений в список запрещённых в России.

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