Брюссель, , 20:01 — REGNUM На прошлой неделе председатель Правительства РФ Михаил Мишустин представил общенациональный план по выходу из постпандемического экономического кризиса. План направлен на рост реальных доходов граждан, поддержку малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиций, технологическое развитие экономики, импортозамещение и поддержку отдельных отраслей. При решении этих задач во главу угла было поставлено использования новых технологий, включая цифровизацию, а также, помимо прочего, быстрое и качественное строительство жилья. Таким образом, кабинет министров РФ планирует обеспечить высокую степень устойчивости экономики.

В Европейском союзе на фоне последствий пандемии другая повестка дня. Европа, провозгласив себя пионером, шагающим в авангарде зелёной экономики, особое внимание уделила экологии, но сделала это в обход антикризисного фонда по восстановлению экономики, чем невероятно расстроила поборников «зеленого образа жизни» — компании, производящие и продающие новые бескарбоновые, «чистые» технологии. Тем не менее, в Европе делается акцент именно на «зелёную» реновацию зданий, как задел для нового типа экономики, в отличие от России, где при строительстве новых домов и реконструкции старых делаются попытки цифровизировать предоставляемые собственникам квадратных метров услуги ради пополнения карманов поставщиков этих услуг.

€750 млрд — столько понадобится на восстановление экономики ЕС после пандемии COVID-19. Такую сумму озвучила Европейская комиссия две недели назад. «Зеленые» активисты ожидали, что часть средств из специального фонда по восстановлению ЕС пойдет на «озеленение» экономики: устойчивый транспорт (любой способ или организационная форма передвижения, позволяющие снизить уровень воздействия на окружающую среду), возобновляемые источники энергии и реновация зданий в ЕС.

Но ожидания «зеленых» не оправдались. Вместо конкретных мер и прямых инвестиций, ЕС получает тщательно продуманный план заимствования сотен миллиардов евро на финансовых рынках, которые впоследствии будут перераспределены в пострадавшие регионы в виде кредитов и грантов.

План восстановления стал для экологов сплошным разочарованием.

Сначала руководство ЕС пообещало, что 25% денег будет потрачено на экологически чистые технологии. А принцип «не навреди», применяемый ко всему бюджету ЕС, означает, что наиболее загрязняющие проекты, связанные с ископаемым топливом, в принципе должны быть исключены из списка получения средств на восстановление ЕС.

Кроме того, предстоящая волна реновации зданий на территории ЕС будет нацелена на «удвоение ежегодных темпов обновления существующего фонда зданий». Здания — это 40% потребления первичной электроэнергии в ЕС, что делает объявленную волну реновации «флагманом» усилий ЕС по сокращению выбросов и остановке глобального потепления.

Но подробного плана того, как потратить фонд в €750 млрд, представлено не было. К тому же некоторые аналитики публично озвучивают свои сомнения в способности Комиссии строго применять «зеленые» критерии в распределении этих средств и противостоять давлению со стороны стран-членов ЕС как раз в то время, когда Европа вступает в рецессию, самую тяжёлую со времен Второй мировой войны.

Это расстроило сторонников экологического строительства, но они изо всех сил старались скрыть свое разочарование.

« Хотя я приветствую объявление о двукратном увеличении темпов обновления строительного фонда в Европе, но очень обидно видеть, что Комиссия не предложила ни цента из фонда восстановления на покрытие предстоящей волны реновации », — заявил Киаран Кафф, ирландский депутат от партии зеленых.

По словам Каффа, деньги, выделенные из фонда восстановления ЕС и волна реновации могли бы создать более двух миллионов новых рабочих мест и внести вклад в чистую экономику, не говоря уже о пользе постепенного отказа от зданий с наихудшими энергетическими показателями. Но без выделенного бюджета он сомневается, что эти обещания могут быть выполнены.

« У нас должен быть четкий и выделенный фонд, который обеспечил бы соответствие волны реновации своему потенциалу », — сказал ирландский законодатель.

Джули Кьеструп, глава европейского офиса Danfoss, датской технологической фирмы, которая производит оборудование для автоматизации и контроля зданий, также не скрыла своего разочарования.

« Думаю, будет справедливым сказать, что план восстановления не дал результатов. Акцент в плане восстановления на зеленых и цифровых переходах, конечно, очень приветствуется и является важным шагом вперед. Тем не менее, на данный момент нам многого не хватает: нет специализированного объекта по реновации, и неясно, как реновация может или будет финансироваться с помощью других инструментов », — сказала она в интервью EURACTIV.

Брук Райли, бывший зеленый активист, резюмировал общее чувство разочарования. «Комиссия говорит о реновации; теперь нам нужно посмотреть, перейдут ли они от слов к делу», — сказал Райли, который сейчас работает в Брюсселе лоббистом датской изоляционной компании Rockwool.

Но он также увидел некоторые положительные стороны. Во-первых, Комиссия определила дефицит финансирования в размере €185 млрд в год на ремонт жилых и коммерческих зданий.

«Э то действительно необходимо , — сказал он. — Это показывает, в каком объеме необходима поддержка ».

По его словам, нет предела объёму средств, которые могут быть выделены на зеленые здания, что также является позитивным фактором. Самая большая проблема будет состоять в том, чтобы собрать достаточное количество хороших проектов для полученияфинансирования от ЕС.

«Даже если бы у нас было много зарезервированных средств для нашей определённой цели, мы все равно пытались бы создать много проектов, просто потому, что проекты реновации сложно соединить вместе… Поэтому лучший способ подойти к этому вопрос так: если мы сможем получить больше проектов, то мы можем подняться выше порога в 25%».

Ключом к успеху, по его словам, является техническая помощь или поддержка проекта, которая будет предоставлена Европейской Комиссией и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), отвечающим за распределение части денежных средств.

Тем не менее, отсутствие подробных планов расходов средств фонда восстановления ставит множество вопросов относительно намерений Европейской комиссии решать вопросы энергопотребления в зданиях, на долю которых приходится 36% общих выбросов ЕС в атмосферу.

« Здания — это основа декарбонизации, где битва за климатическую нейтральность будет выиграна или проиграна », — сказал Саймон Алессандри, директор Европейской ассоциации автоматизации зданий и управления, отраслевой группы.

Тем не менее, он утверждает, что «до конца не ясно» то, как эти средства будут использованы. «Система слишком полагается на цели и использование средств государствами-членами», — прокомментировал он.

По словам Алессандри, предстоящая волна реновации, ожидаемая в сентябре, могла бы попытаться решить эту проблему, установив четкие цели и расставив приоритеты обновления. Нужно убедиться, что средства будут использованы для строительства зданий с чистыми нулевыми выбросами углерода к 2050 году.

Глава Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон отметил, что предстоящая волна реновации и реконструкции зданий будет включать использование солнечной энергии и энергии ветра с берега моря, что станет ключевым приоритетом для энергетического сектора на этапе восстановления после коронавирусного кризиса.

« Европейская Комиссия хорошо осведомлена о наличии потенциала у новых зданий для сокращения выбросов углерода в Европе. А кризис COVID-19 только укрепил аргументы в пользу реконструкции зданий» , — сказал комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, указав на потенциал сектора для перезапуска экономики и повышения занятости в Евросоюзе.

Исполнительный орган ЕС изо всех сил пытался подтолкнуть государства Евросоюза к действиям по созданию и выполнению программ реконструкции зданий и полагается на тесное сотрудничество с местными властями.

Тем не менее, национальные правительства не спешат внедрять существующие правила ЕС, и только пять из них уложились в срок — до 10 марта 2020 года — для представления национальных стратегий обновления, которые должны были быть выполнены в соответствии с пересмотренной директивой ЕС по энергоэффективности зданий.

И хотя все страны ЕС, а также Великобритания, с тех пор представили свои национальные стратегии реновации зданий, однако они «лишены амбиций». Алессандри отметил: «Позиция Еврокомиссии должна быть более ясной в отношении того факта, что эти средствана восстановлениеЕС после пандемии должны быть связаны с развертыванием мер, уже согласованных на более высоком уровне — на уровне ЕС».

»Еврокомиссия ясно дает понять, что «Европейский зеленый пакт» занимает центральное место в стратегии восстановления ЕС, и что массовая волна реноваций наших зданий и экономика замкнутого цикла являются главными приоритетами», — сказала Мирелла Витале, старший вице-президент компании Rockwool, заметив, что в плане Комиссии всё ещё отсутствуют важные детали. — Также будет важно обеспечить эффективный механизм, если хотите, канал передачи данных между источниками финансирования и предполагаемыми бенефициарами среди владельцев домов и зданий. Это будет способствовать частным институциональным инвестициям в реконструкцию энергоэффективных зданий и поможет создать новый класс экологически чистых активов».

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