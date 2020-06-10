Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Нужно привести ситуацию по урегулированию в Ливии к такому формату, чтобы Россия не могла вмешиваться в этот процесс «ради собственных игр», сообщил 10 июня журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Назвав «хорошим началом» соглашение между Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией «о возобновлении переговоров под эгидой ООН», Помпео отметил, что срочно нужен внутриливийский политический диалог.

Он заявил, что всем сторонам конфликта в Ливии пора сделать так, чтобы Россия или кто-то ещё «не смог вмешиваться в суверенитет Ливии ради собственных игр».

Глава Госдепа отметил, что итогом переговоров должны стать возобновление работы нефтяной инфраструктуры Ливии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США не в первый раз заявляют, что Россия вмешивается в дела Ливии. Между тем сами лидеры обеих стороны конфликта в Ливии проявляли инициативу по привлечению России к посредничеству в переговорах.

Напомним, 2 июня глава Ливийской национальной армией Халифа Хафтар согласился возобновить переговоры с главой Правительства национального согласия Фаизом Сараджем в рамках Совместной военной комиссии «5 + 5».

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