Москва, , 19:19 — REGNUM Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) в докладе «Картина фейком» призвали для пресечения распространения ложной информации в сфере электоральных процессов организовать межведомственное взаимодействие в области медиа. Соответствующий доклад представил в среду на презентации сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Он отметил, что документ раскрывает технологии и механизмы недобросовестного манипулирования общественным мнением, используемые в целях дискредитации общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. «Для организации работы по профилактике и пресечению фейков в сфере электоральных процессов необходим комплекс мер, включая организацию межведомственного взаимодействия в медиасфере, создание диалоговых площадок, обмен положительным опытом применения современных медиатехнологий», — говорится в докладе.

В числе наиболее частых манипулятивных средств составители документа отмечают распространение заведомо ложной информации о «якобы вводимых ограничениях, препятствующих открытости и прозрачности голосования». Примером такой фейковой новости, по мнению экспертов, стало распространение информации о запрете журналистам присутствовать при подсчете голосов.

Кроме того, составители документа отмечают «тиражирование ложных оценок и негативных ожиданий». К их числу они относят появившиеся утверждения, что общественные палаты якобы создают препятствия для участия граждан в наблюдении за общероссийским голосованием.

«Однако до настоящего времени из 200 тысяч представленных в общественные палаты кандидатур не известен ни один случай такого отказа», — подчеркивается в докладе.

«С момента объявления в послании президента РФ идеи о внесении поправок в конституцию вплоть до сегодняшнего дня реализация конституционного проекта наталкивается на ожесточенное сопротивление сил, не без основания убежденных в том, что принятие конституционных поправок укрепит суверенитет и государственное единство страны», — подчеркнул, представляя доклад, Александр Брод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первого июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.