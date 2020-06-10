Киев, , 19:16 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по Крыму. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что Зеленский в интервью журналистам сказал, что, по его мнению, в ближайшее время гражданам России «станет стыдно» за Крым, и Москва сама отдаст его Украине.

Климкин считает иначе. По мнению бывшего главы МИД Украины, Россия никогда не отдаст Крым добровольно. Полуостров у России можно только отобрать.

«Крым можно только отобрать», — написал Климкин.

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