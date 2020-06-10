Киев, , 19:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российского-украинские отношения невозможно восстановить без возврата полуострова Крым Украине. Об этом Зеленский сказал в интервью газете «Украинская правда».

По словам Зеленского, без возврата Крыма никакое восстановление отношений невозможно.

«Я не знаю, сколько лет нужно, чтобы вернуть те отношения. Ответа на этот вопрос у меня нет», — сказал президент Украины.

Также он уверен, что гражданам России вскоре будет стыдно за то, что Крым вернулся в состав РФ и из-за этого испортились российско-украинские отношения.

Россию и Украину Зеленский назвал «соседями по квартире», в которой никто «не будет переселяться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители украинской власти не раз говорили, что военным путем вернуть Крым они не смогут и поэтому будут ждать момента, когда Россия развалится сама.

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