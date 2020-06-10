Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Верующие в Китае терпят притеснения со стороны Китайской коммунистической партии, сообщил 10 июня журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Американский дипломат заявил, что репрессии осуществляются по распоряжению китайских властей «против представителей всех религий».

Помпео заявил, что компартия Китая начала требовать от религиозных лидеров «подчиняться руководству КПК и вносить коммунистические догматы в учения и практику их религий».

В частности, он обвинил китайские власти в преследовании уйгуров и буддистов в Тибете, а также — секты «Фалуньгун» (последователи буддизма, практикующие цигун).

Глава Госдепа заявил, в Китае всё плохо с демократическими свободами и с правами человека. Он обвинил китайские власти в подавлении «мирных протестов и религиозных свобод».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские законодатели готовятся принять закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Читайте ранее в этом сюжете: Антикитайский закон о санкциях «за уйгуров» Трамп намерен подписать – СМИ