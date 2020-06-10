Петрозаводск, , 19:00 — REGNUM Лётно-тактические учения (ЛТУ) с участием многоцелевых истребителей Су-35С Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны начались в Карелии, сообщает 10 июня пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Лётчики отработали выход из-под высокоточного удара по аэродрому, а также поиск и уничтожение средств воздушного нападения и противовоздушной обороны условного противника.

«В дальнейшем на авиационном полигоне «Ладога» лётчики произведут пуск ракет класса «воздух-воздух» по воздушным целям, имитирующим самолёты и ракеты», — указано в сообщении ЗВО.

Противника имитируют боевые расчёты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», осуществляющие перехват целей и электронные пуски ракет по ним.

Как сообщало ИА REGNUM, Су-35С — многоцелевой сверхманёвренный истребитель с двигателями с управляемым вектором тяги, относящийся к поколению 4++. Имеет негласный статус переходного звена между истребителями Су-27 и истребителями пятого поколения Су-57.

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