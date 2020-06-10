Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Телекомпания Fox News повела себя так, что её впору сравнить с CNN, написал 10 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Он назвал невероятным, что Fox News в важный момент на слушаниях в Конгрессе отключил трансляцию. Это произошло «как раз перед важными заявлениями свидетелей».

Трамп «Это уже, скорее, похоже на CNN!!! Fox пропал!!!»

Напомним, CNN известна критикой Трампа, в том числе в период его предвыборной кампании — в отличие от лояльной к 45-му президенту США Fox News.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент США обрушился с критикой на CNN за обвинения в адрес России