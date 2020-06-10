Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Уволенный из Госдепа инспектор Стив Линик, из-за которого в мае возникли претензии к президенту США Дональду Трампу, не исполнял миссию по улучшению работы ведомства и по улучшению кадров, сообщил 10 июня журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Комментируя несколько утихший скандал вокруг увольнения Линика, которое противники Трампа пытались подать как «месть» и действия для сохранения репутации Помпео, глава Госдепа сказал, что «Линник был плохим игроком».

Например, отмечает Помпео, он поручал Линику расследовать утечку данных из Госдепа, однако инспектор отказался выполнить это распоряжение. В итоге карьера одного из сотрудников ведомства была поставлена под угрозу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Линик был уволен в мае. Противники Трампа заявили, что это произошло из-за попытки инспектора начать расследование в отношении Помпео.

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