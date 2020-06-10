Москва, , 18:18 — REGNUM В Госдуме назвали полным бредом утверждения ЕК о том, что Россия или Китай вели дезинформационные кампании в разгар пандемии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

«Еврокомиссия светит отраженным светом от вашингтонского обкома. Утверждения о том, что Россия или Китай вели дезинформационные кампании в разгар пандемии — полный бред. Это попытка переложить ответственность за того, что институты Евросоюза по факту не выдержали проверку на прочность перед лицом беспрецедентных мировых вызовов», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

На фоне борьбы с коронавирусом оказалось, что нет никакого европейского единства и каждый сам за себя, отметил парламентарий.

«Италия, ставшая эпицентром распространения COVID-19, получала помощь от России, Китая, Кубы, но не от своих союзников по НАТО и ЕС. Вот в этом и причина всех подобных заявлений», — констатировал он.

Восстановить скрепы в европейском доме снова пытаются путем поиска внешнего врага, указал Слуцкий.

Еврокомиссия утверждает, что Россия и Китай якобы участвовали в дезинформационных кампаниях по отношению к странам Евросоюза с начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в Брюсселе.

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