Киев, , 17:56 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности так не смог рассмотреть постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщила 10 июня пресс-служба фракции «Голос».

Проект постановления об отставке министра от 4 июня за 6 дней так и не добрался до комитета, говорится в заявлении. Народный депутат от «Голоса» и первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук иронически отметил, что документ за эти дни не смог преодолеть расстояние в 200 метров — «от здания парламента к зданию комитетов».

Вместе с тем, по информации «Голоса», отдельные члены комитета заявили, что этот вопрос «не столь насущный и важный», чтобы включить его в повестку дня ближайших недель работы Рады.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Аваков отчитался в парламенте Украины по наиболее резонансным делам, случившимся в стране за последнее время. Часть депутатов, в том числе фракция «Голос» и отдельные представители «Слуги народа», остались недовольны отчетом и инициировали процесс отставки министра. Вместе с тем, по кулуарной информации, 226 голосов за такое решение в Раде пока и близко нет.