Москва, , 17:54 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре 10 июня обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса и обменялись мнениями о ситуации в Ливии и Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронуты актуальные аспекты противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Подчёркнута важность поэтапного, по мере снятия ограничительных мер, восстановления в полном объёме двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обстоятельного обсуждения ситуации в Ливии была выражена глубокая озабоченность продолжающимися в этой стране масштабными боестолкновениями, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям.

Российский лидер подчеркнул важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 года, одобренных Советом Безопасности ООН, и других инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.

Также была затронута ситуация в Сирии. В частности, акцентирована необходимость наращивания усилий по реализации договорённостей России и Турции относительно Идлибской зоны деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта 2020 года дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года, информирует пресс-служба.

«В числе приоритетных совместных задач — контроль за соблюдением перемирия и нейтрализация действующих в Идлибе террористических группировок», — отмечается в пресс-релизе.

Кроме этого, Путин и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией (3 июня 1920 года).

Сообщается, что лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнёрства и договорились о дальнейшем поддержании регулярных контактов в различных форматах.

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