Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«Первая группа из двух бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении истребителей Су-35 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, приблизилась на расстояние 20 морских миль (37 км) к берегам Аляски», — указано в сообщении.

«Вторая группа из двух бомбардировщиков Ту-95 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления самолета А-50, подошла на расстояние 34 морских миль (59,3 км)», — отметили в NORAD.

В сообщении указано, что при этом российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве.

Сопровождение российских самолетов осуществляли истребители F-22 Raptor при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker и самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS

«Перехват сразу нескольких российских самолетов показывает готовность и способность сил NORAD защищать страну 24 часа семь дней в неделю и 365 дней в году», — заявил по этому поводу командующий NORAD генерал Терренс О'Шонесси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России заявило, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — указывалось в сообщении российского военного ведомства.

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