Минск, , 17:49 — REGNUM Александр Лукашенко направил Владимиру Зеленскому и его супруге Елене «белорусские вышиванки». Об этом сообщают телеграм-канал «Пул Первого» пресс-службы белорусского лидера, а также государственное информагентство БелТА и другие белорусские официальные СМИ.

Ранее посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим через главу МИД Белоруссии Владимира Макея (часто одевающего вышитую крестьянскую рубаху) передал подарок Зеленского для белорусского коллеги. Подарок рассылался всем зарубежным лидерам по случаю украинского «дня вышиванки».

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Белорусский официозный телеграм-канал усомнился в способности президента США Дональда Трампа ответить Зеленскому на подарок так же, как это сделал Лукашенко. Получила ли Галина Лукашенко подарок от Зеленского — не уточняется.

«Кстати, в прилагающемся письме от нашего Первого так и говорится: исторически мы стояли плечом к плечу, защищали права на самостоятельное и свободное развитие, — сказано в публикации официозного ТГ-канала. — К белорусскому Дню вышиванки (2 июля) посылка точно придет».

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Напомним, в последние годы власти Белоруссии активно продвигают «вышиванку» с той же смысловой нагрузкой, что и украинские националисты, первыми начавшие вводить моду на ношение такой одежды. После государственного переворота на Украине (2014 года) власти Белоруссии стали тратить огромные деньги на организацию и проведение аналога украинского праздника — «Дня вышиванки», а также сопутствующих ему мероприятий.

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