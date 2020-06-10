Анкара, , 17:44 — REGNUM Неубедительной сочли так называемую каирскую инициативу в Турции, пишет 10 июня Hürriyet.

Комментируя инициативу египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, предложившего прекратить огонь в Ливии с 8 июня, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что не верит в искренность Каира.

Предложение ас-Сиси он назвал «неубедительным», а его встречу с представителями Бенгази, в частности с главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, — мертворождёнными попытками урегулирования.

Чавушоглу подчеркнул, что перемирие нужно заключать на площадках, где будут присутствовать Россия, Германия и, тем более, вторая сторона конфликта.

Чавушоглу «Призыв к перемирию для спасения Хафтара не кажется нам ни искренним, ни заслуживающим доверия».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ас-Сиси выступил с «каирской инициативой» по Ливии 6 июня по итогам переговоров с Хафтаром и спикером ливийской Палаты представителей Акилой Салехом.

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