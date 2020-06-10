Киев, , 17:34 — REGNUM Все дела против экс-президента Украины Порошенко — это «правовой нигилизм, беспредел и трэш», заявили сегодня, 10 июня, адвокаты бывшего главы государства и действующего депутата Верховной рады по итогам событий в Госбюро расследований.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу об обстоятельствах перемещения через таможенную границу 43 картин из своей личной коллекции, но в итоге получил новое подозрение — которое касается якобы неправомерного назначения первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. При этом офис генерального прокурора сообщил о вручении подозрения, а сам Порошенко настаивает, что ничего не получал. Кроме того, офис генпрокурора сообщил, что решается вопрос о возможном взятии экс-президента под стражу.

Адвокат Порошенко Игорь Головань напомнил журналистам, что изначально дело о назначении Сергея Семочко квалифицировали по ст.364 Уголовного кодекса, которая подследственна Национальному антикоррупционному бюро, но расследование вело ГБР.»Затем его как-то «подрисовали» и сейчас пытаются представить обществу как подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Действительно, они уже не то, что родили мышь за этот год политических преследований. Они родили что-то мелкое типа вируса. Конечно, это по российским лекалам представление для одного зрителя — того, который обещал пятом президенту Петру Порошенко приключения (видимо, имеется ввиду президент Зеленский — ред.)», — сказал Головань.

ИА REGNUM напоминает, что ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что сейчас Порошенко фигурирует в 21 деле, причем 17 из них возбуждены еще при предыдущем руководстве ведомства.