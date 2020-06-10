Анкара, , 17:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по развитию ситуации в Ливии, сообщает 10 июня информагентство Anadolu Ajansı.

Кроме того, агентство заявляет, что президенты затронули события, происходящие в сирийском Идлибе.

«В ходе переговоров Эрдоган и Путин обсуждали региональные проблемы, особенно ситуацию в Ливии и Идлибе», — сообщает агентство.

Отмечено, что переговоры также коснулись и двусторонних отношений, а также темы борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня президент США Дональд Трамп и Эрдоган также провели телефонные переговоры, обменявшись мнениями по ситуации в Ливии и Сирии.

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