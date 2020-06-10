Донецк, , 17:27 — REGNUM Первейшая задача, которая должна быть решена на переговорах с Украиной, — это согласование пакета дополнительных мер усиления и контроля действующего с 21 июля бессрочного перемирия, сообщили 10 июня в пресс-службе МИД ДНР.

Комментируя итоги заседания Контактной группы по вопросам безопасности, глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что республики Донбасса обозначили на переговорах с Киевом ключевую задачу — «утверждение перечня дополнительных мер контроля действующего бессрочного перемирия».

Никонорова «Республики призвали обсудить эти меры попунктно, при этом наша позиция остаётся прежней: перечень мер необходимо дополнять с учётом реалий, а не вычёркивать, тем более ранее согласованные, чтобы не выхолащивать, а усиливать контроль за режимом прекращения огня на линии соприкосновения».

Напомним, 10 июня прошли переговоры Контактной группы в Минске по вопросам безопасности. Накануне, 9 июня, прошли переговоры политической, гуманитарной подгруппы, а также подгруппы по вопросам безопасности.

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