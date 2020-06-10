Москва, , 17:23 — REGNUM Два воздушных разведчика ВВС и ВМС США вновь совершали полеты вдоль границ России на Черном море, сообщают 10 июня мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

По этим данным, речь идёт о стратегическом разведывательном самолете RC-135W ВВС США и патрульном противолодочном самолете ВМС США P-8A Poseidon, поднявшихся в воздух с авиабазы Милденхолл в Британии и авиабазы Сигонелла на острове Сицилия.

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W несколько раз прошел вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края от Тамани до Туапсе.

Воздушный шпион оставался в нейтральном воздушном пространстве над международными водами Черного моря.

В свою очередь, морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon курсировал возле Новороссийска и Керченского пролива, а затем, переместился к Крымскому полуострову и летал западнее Севастополя.

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