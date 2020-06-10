Рига, , 17:19 — REGNUM Россия представляет главную угрозу для безопасности Латвии. Об этом, как пишет портал Diena. lv, говорится в подготовленной минобороны Латвии новой концепции безопасности.

В концепции отмечается, что Россия не готова к «глобальной войне» с НАТО, но существуют угроза «неожиданного нападения», а также «гибридной войны».

В минобороны Латвии считают, что в современном мире перестали работать старые институты и проблемы решаются с «помощью силы». Эта конфигурации играет на руку «тоталитарным режимам», к которым причислена и Россия. В документе также отмечается, что недофинасирование рядом европейских государств своих армий снижает общую обороноспособность. Латвия ратует за дальнейшее укрепление НАТО.

Анализируя глобальные тенденции эксперты минобороны Латвии отмечают новые угрозы: растущая роль частных армий, новые технологии, а также постепенное сокращение технологического преимущества Запада перед остальным миром.

По мнению представителей военного ведомства, только расширенное присутствие сил НАТО в Латвии является гарантом её безопасности.