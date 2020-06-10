Минск, , 17:06 — REGNUM Государственным органам следует разобраться с увольнениями на белорусских предприятиях, в том числе по политическим мотивам. Такое распоряжение отдал Александр Лукашенко сегодня, 10 июня, на совещании по общественно-политическим вопросам.

Лукашенко напомнил, что «ещё в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии», которую он до сих пор называет «коронапсихозом». По его словам, увольнениям подвергают его сторонников.

«Дело ж здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать. И, главное, уже обнаглели и не боятся: «А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!» Это что такое? — цитирует его президентская пресс-служба. — И я получил жалобы от нескольких человек, попросил проверить. Выкидывают людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить».

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«Значит, надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно», — заявил Лукашенко.

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Как сообщает президентская пресс-служба, он поручил совместно с генпрокурором, Комитетом госконтроля и другими структурами при участии местных органов власти «прошерстить этих пузатых буржуев, чтобы они несли ответственность за людей».

«Это что за система? На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, — возмутился Лукашенко. — Да ещё и с работы выгоняют».

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