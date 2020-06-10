Москва, , 17:02 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что в России нет никаких олигархов. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 10 июня.

Пескова попросили прокомментировать высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, который упомянул якобы финансирование белорусской оппозиции на «деньги российских олигархов».

Песков подчеркнул, что в России нет предпринимателей, которые используют свои средства для влияния на политику.

«Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании», — сказал Песков.

Стоит отметить, что ранее Песков уже говорил о том, что в России нет олигархов, а есть ответственный бизнес.