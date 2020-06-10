Эр-Рияд, , 16:57 — REGNUM Мусульманские страны должны проявить единство в вопросе несогласия с действиями Израиля по аннексии Западного берега Иордана, заявил 10 июня министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан, передаёт «Аль-Ихбария».

Саудовский принц призвал единоверцев «предпринять все действия для остановки их замыслов». Международное сообщество, по его словам, должно проявить единство и изложить свою «чёткую позицию».

В итоге нужно добиться, чтобы Израиль отказался от планов аннексировать палестинские территории, отмечает бен Фархан. Саудовский министр добавил, что Эр-Рияд готов помочь в возобновлении переговоров Палестины и Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после победы на выборах израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что пришло время присоединить часть Западного берега. Действия по аннексии планировалось начать с 1 июля 2020 г.

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