Киев, , 16:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что через несколько лет граждан России якобы будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без возвращения которого между народами России и Украины якобы никогда не будет единения. Об этом Зеленский заявил сегодня, 10 июня.

«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что вышло… Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, открыто, дружески общаться будущим поколениям украинского и российского народа», — сказал президент Украины.

Также Зеленский заявил, что он не знает, сколько времени может занять «возврат» Крыма на Украину, а также нормализация отношений с Россией.

Стоит отметить, что в мае 2020 года Зеленский утверждал, что пытался обсуждать проблему Крыма с президентом России Владимиром Путиным, но российские власти не собираются вести переговоры по данному вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России по результатам референдума о самоопределении, который был проведен после государственного переворота в Киеве. Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации и уже никогда из нее не выйдут. Власти России не раз подчеркивали, что статус Крыма они ни с кем обсуждать не будут.