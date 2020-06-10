Минск, , 16:47 — REGNUM Сводная рота почетного караула представит Белоруссию 24 июня на московском параде Победы. Об этом сообщило сегодня, 10 июня белорусское министерство обороны.

«В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Их отъезд в Россию запланирован на 15 июня», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, Александру Лукашенко было направлено официальное приглашение принять участие в торжествах, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Парад был перенесён с 9 мая на 24 июня из-за эпидемиологической ситуации.

Парады 9 мая состоялись в столицах Туркмении и Белоруссии. При этом туркменское руководство разрешило проведение шествия «Бессмертного полка», а белорусское — запретило.

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