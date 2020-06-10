Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Только в пяти районах Петербурга в дни голосования по поправкам в Конституцию на участках будут установлены автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 июня в Горизбиркоме.

КОИБ на выборах в Петербурге ИА REGNUM

Комиссия решила, на каких участках следует установить КОИБы. Всего в Петербурге будут использовать 352 комплекса, десять штук оставят в обязательном резерве.

Таким образом КОИБы установят только на 342 избирательных участках в Василеостровском, Красносельском, Петродворцовом, Кронштадтском и Колпинском районах Петербурга.

«Данное распределение обусловлено уже имеющимся опытом работы членов УИК и ТИК, удобной логистикой», — объяснили в Горизбиркоме.

Заметим, всего в Петербурге почти 1,9 тыс. избирательных участков в 18 районах.