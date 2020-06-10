Берлин, , 16:40 — REGNUM Россия должна быть подключена ко всем площадкам, на которых решается вопрос урегулирования ситуации в Ливии, сообщил 10 июня журналистам представитель германского МИД Кристофер Бургер.

Германский дипломат напомнил, что Москва — участница так называемого берлинского процесса по Ливии. Россия участвует в урегулировании ливийского вопроса, потому что «у неё есть влияние в Ливии».

Таким образом, Россию нужно подключить ко всем шагам по ливийскому урегулированию, «чтобы не препятствовать политическому решению».

Отметим, что, несмотря на попытку урегулировать ситуацию в Ливии политическим путём, в том числе и на площадке «берлинского процесса» (международная конференция встреча прошла в Берлине 19 января 2020 г.), противостояние Триполи и Бенгази продолжается.

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