Киев, , 16:35 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «фейком» информацию о том, что в рамках административно-территориальной реформы Киев создает Береговский район в Закарпатье в угоду интересам Венгрии.

Об этом глава дипломатии сообщил 10 июня через социальные сети.

«Береговский район Закарпатской области уже давно и счастливо существует, и имеет право продлить свое существование. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении принимал не МИД, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу, действительно европейскую и прогрессивную», — заявил Кулеба.

Также глава МИД назвал «фейком» размышления украинских СМИ о том, что во время недавнего визита в Будапешт он якобы взял обязательство перед Венгрией создать Береговский район.

«Дипломаты работают над нормализацией отношений с Венгрией, потому что это… отвечает стратегическим интересам Украины, в частности, интересам евроантлантической интеграции… Мы в МИД ищем компромиссы в украинском-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем «красные линии», которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины», — заявил чиновник.

Кулеба заявил, что в рамках поиска компромисса Киев однозначно отвергает запросы Будапешта о дополнительном изменении закона об образовании (с которого и начался конфликт между странами в период президентства Петра Порошенко — ред.).

ИА REGNUM напоминает, что накануне правительство Украины представило общественности новые проекты районирования областей страны. СМИ сразу же обратили внимание на создание отдельного «венгерского» района в Закарпатье в центром в городе Берегово, который будет значительно больше, чем сейчас.