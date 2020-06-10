Подгорица, , 16:24 — REGNUM Спикер парламента Иван Брайович заявил 10 июня, что государство должно снести все незаконные постройки, и что это вообще не должно обсуждаться.

«Мы — организованное государство, и мы не должны даже обсуждать, что снесли какое-то незаконное здание, будь то церковь или что-то в этом роде. Это государство должно снести любое незаконное здание», — сказал Брайович.

Напомним, что в месте Зоганье близ Улциня 10 июня утром было снесено незаконно построенное здание, принадлежащее Сербской православной церкви. По утверждению черногорских властей, это была незаконная постройка. «Она нарушила вид и ансамбль церкви Св Василия Острожского постройки 18 века», — утверждают они.

Священники СПЦ видят в этой мере гонения на церковь.

Ранеемитрополит Черногорско-Приморский Амфилохийзаявил о том, что крестные ходы верующих в защиту прав Сербской православной церкви возобновятся 14 июня.

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