Луганск, , 16:24 — REGNUM Одностороннее открытии украинскими властями контрольно-пропускного пункта у Станицы Луганской нацелено на ухудшение эпидемиологической ситуации, сообщает 10 июня ЛуганскИнформЦентр.

По словам официального представителя Народной милиции республики Якова Осадчего, такое одностороннее открытие пункта въезда-выезда приведёт к вспышке заболеваемости COVID-19.

Осадчий «Расцениваем данный шаг как провокацию украинского руководства, направленную на усугубление эпидемической ситуации в республике».

Представитель ЛНР отметил, что в войсках украинских формирований продолжается рост заболеваемости. В частности, шесть человек заболели за сутки только в 30-й бригаде ВСУ.

Напомним, Украина 10 июня объявила о начале пропуска людей через свой КПП в районе Станицы Луганской.