Оренбург, , 16:18 — REGNUM В Оренбурге 10 июня на заседании комитета по муниципальному хозяйству горсовета обсуждался вопрос о передаче части помещений в здании, которое является объектом культурного наследия, на баланс области. Тема нашла одобрение у членов комитета. Теперь вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании горсовета, запланированном на 23 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского городского совета.

Речь идет о смене собственника 13 квартир в здании по ул. Советской, 1 — федерального памятника «Здание Оренбургского высшего авиационного училища, в котором в 1955—1957 гг. учился первый в мире летчик-космонавт Гагарин Юрий Алексеевич».

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Муниципалитет готов передать на баланс области 13 квартир, которые пострадали в результате пожара 4 мая 2016 года и стали непригодными для проживания. Город выплатит матпомощь жителям этих квартир и получил в свою собственность помещения. Впоследствии помещения получили статус нежилых.

Напомним, исторический дом построен в 1871 — 1874 годах. Здание находится в плачевном состоянии. Ситуацию усугубил крупный пожар весной 2016 года. Огонь уничтожил 1 тыс. квадратных метров. Причиной ЧП стала детская шалость. Подростки на заброшенной территории дома жгли костер.

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