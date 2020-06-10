Рим, , 16:13 — REGNUM В среду, 10 июня, премьер-министр Италии Джузеппе Конте провел встречи с главами основных министерств страны в рамках подготовки к проведению так называемых «генеральных штатов».

По инициативе Конте 12−13 июня руководители правительства и правящей коалиции проведут ряд встреч с дискуссий с представителями оппозиции и профсоюзов. Также к участию в «генеральных штатах» приглашены лидеры Евросоюза (Урсула фон дер Ляйен присоединится к дискуссии в формате видеоконференции) и некоторые влиятельные общественные деятели.

В центре внимания будет экономическая ситуация в стране и меры по преодолению экономических последствий эпидемии.