Нуук, Дания, , 16:10 — REGNUM О начале работы американского консульства в Гренландии сообщили 10 июня в пресс-службе Госдепа.

Комментируя это событие, глава американского ведомства Майк Помпео заявил, что открытие консульства поможет «углублению сотрудничества с народом Гренландии», а также с Данией в целом.

Американская сторона заявляет, что этот шаг «повысит благополучие» в регионе, поможет стабильности и устойчивому развитию Арктики.

Напомним, в августе прошлого года из-за Гренландии, являющейся частью Дании, между Копенгагеном и Вашингтоном возникла напряжённость, когда американский президент Дональд Трамп предложил купить остров у датчан.

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